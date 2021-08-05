جالاتا سراي يتعادل أمام جونستون في تمهيدي الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سقط جالاتا سراي التركي في فخ التعادل أمام ضيفه سانت جونستون الأسكتلندي بهدف لكل فريق على ملعب "تورك تيليكوم" في مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني في بطولة الدوري الأوروبي.

ولعب النجم المصري مصطفى محمد أساسيا منذ بداية المباراة، حيث بدأ جالاتا سراي المباراة بالتشكيل التالي: موسليرا - وفان أنهولت، لويندياما، ماراكاو، ساكا بوي - تايلان أنتاليالي، محمد كريم أكتوركوجلو، آيتاش كارا - بابل، ومصطفى محمد

وهدد مصطفى محمد مرمى الضيوف في مناسبتين خلال أحداث الشوط الأول.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ليجري فاتح تريم مدرب جالاتا سراي تبديلا بخروج مصطفى محمد، ودخول مباي دياني بدلا منه.

نال موسليرا حارس جالاتا سراي بطاقة حمراء بعد عرقلته للاعب جونستون ويحتسب الحكم ضربة جزاء، سددا جاسون كير مسجلا الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 58.

بعدها بدقيقتين أحرز ساشا بوي هدف التعادل لجالاتا سراي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتزداد إثارة المباراة.

وانتقل جالاتا سراي للعب في الدوري الأوروبي، بعد خسارته الكبيرة أمام أيندهوفن الهولندي بنتيجة 7-2 في مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع في أسكتلندا.