بعد رحلة دامت 21 عاماً.. برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق بسبب "عقبات مالية وهيكلية" منعت الطرفين من توقيع عقد جديد بينهما.

وقال نادي برشلونة، في بيان: "رغم توصل نادي برشلونة وليونيل ميسي إلى اتفاق والنية الواضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، فإن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية (لوائح الدوري الإسباني)".

وأضاف النادي في بيانه: "نتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة. يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية".

وتابع البيان: "يعرب نادي برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته رفع اسم النادي ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل في حياته الشخصية والمهنية".

وبهذا تنتهي رحلة النجم الأرجنتيني رفقة برشلونة والتي دامت واحدا وعشرين عاما.

وكانت صحيفة "ماركا" كشفت أن المفاوضات بشأن تجديد عقد ميسي وصلت إلى طريق مسدود، والنجم الأرجنتيني أضحى أكثر من أي وقت مضى خارج أسوار برشلونة.