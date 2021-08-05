الامارات | صدمة في برشلونة.. ميسي خارج الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في برشلونة.. ميسي خارج الفريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد خلاله الخبر الصادم على عشاق جمهور النادي الكتالوني، حيث أعلن عدم استمرار قائد الفريق وأفضل لاعب في العالم 6 مرات الأرجنتيني ليونيل ميسي، داخل جدران النادي بعد رحلة عطاء كبيرة.

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد قالت في وقت سابق أن المفاوضات بين ميسي وإدارة النادي الكتالوني وصلت إلى "طريق مسدود"، بسبب بعض العراقيل الاقتصادية، ووفقاً لمصادر إسبانية فإن الدوري الإسباني يفرض حداً أقصى لأجور اللاعبين ويبلغ سقف الرواتب في برشلونة 350 مليون يورو سنوياً وعليه ألا يتجاوزها.

وقال النادي في بيانه الرسمي: "رغم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن توقيع عقد جديد اليوم، إلا أن التعاقد لم يتم بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية (قواعد الرابطة الإسبانية لكرة القدم)، الطرفان يأسفان على عدم تحقق نية النادي وليو ميسي في الاستمرار معاً".

وأضاف البيان: "من القلب، شكراً لك ليو على كل ما قدمته للنادي طيلة هذه السنوات".

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