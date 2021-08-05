شكرا لقرائتكم خبر غضب إنجليزي على انتقال بيريرا للهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل ساعات من موعد توقيع رئيس الهلال فهد بن نافل مع لاعب وست بروميتش الإنجليزي، البرازيلي ماثيوس بيريرا بفندق فور سيزونز بالعاصمة الفرنسية باريس، سعى النادي الإنجليزي لامتصاص غضب جماهيره بإظهار تمسكه باللاعب واستمراره معه من خلال بث خبر الأرقام التي سيرتديها اللاعبون في الموسم المقبل بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث أكد من خلال موقعه الرسمي، احتفاظ بريرا برقمه (12) في الموسم المقبل.

وواجه اللاعب حملة جماهيرية غاضبة بعد قرار انتقاله للهلال وتفضيله على عدد من العروض الإنجليزية رغبة منه في تأمين مستقبله كما صرح بذلك.

وقابلت الجماهير الإنجليزية انتقال اللاعب للهلال بتسليط سياط الغضب عليه، بعد أن رفض كل النداءات الجماهيرية له بالبقاء مع الفريق للمساهمة في عودته للدوري الإنجليزي الممتاز بعد هبوطه نهاية الموسم الماضي.

في المقابل كانت هناك جماهير معتدلة في بث رسائل وداعية متمنية للاعب التوفيق في محطته الاحترافية الجديدة بالشرق الأوسط، إلا أن بيريرا واجه جميع الانتقادات بتجاهل تام.

أبرز سهام جمهور وست بروميتش ضد بيريرا:







إنه لا يحترم النادي والمشجعين



يجب أن يتم إيقاف راتبه إذا لم يلتزم بالعقد



لا يوجد لاعب أكبر من النادي



يجب أن يحصل النادي على المال الوفير حال رحيله



خطوة اللاعب ستعيده إلى الخلف بنسبة 100%



ترك الملاعب الإنجليزية وذهب للعربية قبل عام من مونديال 2022



عقد اللاعب بيع بمبلغ رخيص



محطات من مشوار بيريرا: