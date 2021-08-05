غضب إنجليزي على انتقال بيريرا للهلال

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وواجه اللاعب حملة جماهيرية غاضبة بعد قرار انتقاله للهلال وتفضيله على عدد من العروض الإنجليزية رغبة منه في تأمين مستقبله كما صرح بذلك.
وقابلت الجماهير الإنجليزية انتقال اللاعب للهلال بتسليط سياط الغضب عليه، بعد أن رفض كل النداءات الجماهيرية له بالبقاء مع الفريق للمساهمة في عودته للدوري الإنجليزي الممتاز بعد هبوطه نهاية الموسم الماضي.
في المقابل كانت هناك جماهير معتدلة في بث رسائل وداعية متمنية للاعب التوفيق في محطته الاحترافية الجديدة بالشرق الأوسط، إلا أن بيريرا واجه جميع الانتقادات بتجاهل تام.
أبرز سهام جمهور وست بروميتش ضد بيريرا:
- إنه لا يحترم النادي والمشجعين
- يجب أن يتم إيقاف راتبه إذا لم يلتزم بالعقد
- لا يوجد لاعب أكبر من النادي
- يجب أن يحصل النادي على المال الوفير حال رحيله
- خطوة اللاعب ستعيده إلى الخلف بنسبة 100%
- ترك الملاعب الإنجليزية وذهب للعربية قبل عام من مونديال 2022
- عقد اللاعب بيع بمبلغ رخيص
محطات من مشوار بيريرا:
- بدأ مسيرته الاحترافية عام 2014 بعمر 18 عاما مع سبورتينغ لشبونة واستمر معه 3 مواسم
- الموسم الثاني شارك مع الفريق الأول بالدرجة الممتازة
- في 2017 انتقل بنظام الإعارة لمدة موسم إلى شافيز البرتغالي بالدرجة الممتازة
- في 2018 مثل فريق نورنبيرغ الألماني كأول احتراف له خارج البرتغال بنظام الإعارة من سبورتينغ لشبونة
- في 2019 انتقل لنادي ويست بروميتش بالدرجة الأولى بنظام الإعارة وساهم في صعوده إلى الدرجة الممتازة
- في 2020 قرر بروميتش بعد صعوده شراء عقده من سبورتينغ لشبونة
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