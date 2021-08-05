12 مليون ريال تنقل عمري القادسية للتعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت إدارة القادسية على انتقال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم وهدافه في النسخة الماضية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حسن العمري (27 عاما) إلى التعاون وبيع المدة المتبقية من عقده الذي سينتهي في 2023. وأكدت مصادر لـ»مكة» أن إدارة التعاون ستدفع 12 مليون ريال في كامل الصفقة على أن يكون نصيب القادسية 6 ملايين ريال عن الفترة المتبقية من عقد اللاعب، فيما سيحصل اللاعب على النصف الآخر بعقد يصل إلى ثلاثة مواسم. العمري في الموسم الماضي:





لعب 27 مباراة



سجل 12 هدفا



صنع 5 أهداف



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