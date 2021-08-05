شكرا لقرائتكم خبر تكريم نادي الباحة لذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونوه أمير المنطقة خلال اللقاء بقدرة الشباب السعودي وتميز أصحاب الهمم العالية، وهنأهم على هذا الإنجاز، مؤكدا دعمه لجميع الألعاب الرياضية التي يهتم بها نادي الباحة لذوي الإعاقة.
وكرم أمير المنطقة جميع اللاعبين، متمنيا لهم مواصلة تحقيق الانتصارات ونيل المراكز المتقدمة في المسابقات المقبلة.
من جهته تقدم رئيس مجلس إدارة النادي علي الشيخ بالشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على دعمه الدائم لذوي الإعاقة في جميع اهتماماتهم، ووعد باستمرار تحقيق الانتصارات والتميز في أداء النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم نادي الباحة لذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.