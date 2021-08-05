تكريم نادي الباحة لذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود في مكتبه بالإمارة أمس رئيس مجلس إدارة نادي الباحة لذوي الإعاقة علي بن صالح الشيخ ولاعبي النادي، وذلك بعد الحصول أخيرا على بطولة المملكة لكرة الهدف، وجمع النادي بين بطولة الدوري الممتاز وبطولة المملكة لكرة الهدف.

ونوه أمير المنطقة خلال اللقاء بقدرة الشباب السعودي وتميز أصحاب الهمم العالية، وهنأهم على هذا الإنجاز، مؤكدا دعمه لجميع الألعاب الرياضية التي يهتم بها نادي الباحة لذوي الإعاقة.

وكرم أمير المنطقة جميع اللاعبين، متمنيا لهم مواصلة تحقيق الانتصارات ونيل المراكز المتقدمة في المسابقات المقبلة.

من جهته تقدم رئيس مجلس إدارة النادي علي الشيخ بالشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على دعمه الدائم لذوي الإعاقة في جميع اهتماماتهم، ووعد باستمرار تحقيق الانتصارات والتميز في أداء النادي.