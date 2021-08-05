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تكريم نادي الباحة لذوي الإعاقة

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- بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود في مكتبه بالإمارة أمس رئيس مجلس إدارة نادي الباحة لذوي الإعاقة علي بن صالح الشيخ ولاعبي النادي، وذلك بعد الحصول أخيرا على بطولة المملكة لكرة الهدف، وجمع النادي بين بطولة الدوري الممتاز وبطولة المملكة لكرة الهدف.

ونوه أمير المنطقة خلال اللقاء بقدرة الشباب السعودي وتميز أصحاب الهمم العالية، وهنأهم على هذا الإنجاز، مؤكدا دعمه لجميع الألعاب التي يهتم بها نادي الباحة لذوي الإعاقة.

وكرم أمير المنطقة جميع اللاعبين، متمنيا لهم مواصلة تحقيق الانتصارات ونيل المراكز المتقدمة في المسابقات المقبلة.

من جهته تقدم رئيس مجلس إدارة النادي علي الشيخ بالشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على دعمه الدائم لذوي الإعاقة في جميع اهتماماتهم، ووعد باستمرار تحقيق الانتصارات والتميز في أداء النادي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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