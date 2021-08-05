زيادة متوقعة في نسبة الجماهير بالملاعب

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ومن المنتظر أن ترتفع نسبة دخول الجماهير للملاعب عن النسبة التي قررت في الجولات الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته السابقة والتي حددت بـ40% من سعة كل ملعب، خاصة وأن الزيادة المنتظرة ستتزامن مع قرار فرض إلزامية التحصين بالكامل (جرعتان) ضد فيروس كورونا المستجد لدخول جميع الأماكن بداية من أغسطس الحالي.
على ذات الصعيد شهد استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عددا من الأعمال التطويرية على البنية التحتية تضمنت تغطية المنصة الرئيسة وتكييفها، وإنشاء غرف خاصة (بوكسات VIP)، وتطوير غرف اللاعبين والحكام.
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