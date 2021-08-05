الحكام يواصلون تدريباتهم بصربيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تدريباتهم بمعسكرهم المقام حاليا بمدينة نوفي ساد الصربية في الفترة من 28 يوليو وحتى 8 أغسطس الحالي، بمشاركة 51 حكما. وشهدت التدريبات إجراء لجنة الحكام الرئيسة اختبار اللياقة البدنية الذي اجتازه جميع الحكام بنجاح. كما عقد رئيس دائرة التحكيم، الأوزبكي فرهاد عبدالله اجتماعا بالحكام المشاركين في المعسكر، قبل منح الحكام راحة لبقية اليوم.

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