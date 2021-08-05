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عمومية اتحاد الجامعات تعقد اجتماعها الـ12

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- بواسطة أيمن الوشواش - عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية اجتماعها الـ 12 أمس الأول، عبر الاتصال المرئي، بحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الدكتور محمد بن أحمد السديري، ورئيس الاتحاد الدكتور خالد بن صالح المزيني، وعمداء شؤون الطلاب بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية، ومشرفي الأنشطة للطلاب والطالبات، ومستشاري ومنسوبي الاتحاد.

وأكد السديري في كلمته أن الوزارة تحرص على تحسين البنية التحتية للمنشآت الرياضية في الجامعات، خاصة ما يخدم الطالبات وتهيئة البيئة المناسبة لهن، لممارسة النسائية، مشيرا إلى أن الاتحاد حقق تقدما كبيرا في هذا المجال، بتعاقده مع شركة تطوير المباني لتنفيذ هذه المشروعات.

من جهته أوضح المزيني أن الاجتماع رسم سياسة الاتحاد للموسم المقبل.

وقال «الاتحاد خلال الفترة الماضية قام بتطوير البيئة التقنية وتطوير بوابة الكترونية متكاملة للمساعدة في تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج، وكذا منصات الكترونية، فيما يعمل حاليا على إنشاء مراكز تدريب دائمة لرياضيي النخبة، بالتعاون مع الجامعات، لتكون بيئة تدريب مستمرة للألعاب الجماعية والفردية».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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