شكرا لقرائتكم خبر عمومية اتحاد الجامعات تعقد اجتماعها الـ12 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية اجتماعها الـ 12 أمس الأول، عبر الاتصال المرئي، بحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الدكتور محمد بن أحمد السديري، ورئيس الاتحاد الدكتور خالد بن صالح المزيني، وعمداء شؤون الطلاب بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية، ومشرفي الأنشطة الرياضية للطلاب والطالبات، ومستشاري ومنسوبي الاتحاد.

وأكد السديري في كلمته أن الوزارة تحرص على تحسين البنية التحتية للمنشآت الرياضية في الجامعات، خاصة ما يخدم رياضة الطالبات وتهيئة البيئة المناسبة لهن، لممارسة الرياضة النسائية، مشيرا إلى أن الاتحاد حقق تقدما كبيرا في هذا المجال، بتعاقده مع شركة تطوير المباني لتنفيذ هذه المشروعات.

من جهته أوضح المزيني أن الاجتماع رسم سياسة الاتحاد للموسم المقبل.

وقال «الاتحاد خلال الفترة الماضية قام بتطوير البيئة التقنية وتطوير بوابة الكترونية متكاملة للمساعدة في تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج، وكذا منصات الكترونية، فيما يعمل حاليا على إنشاء مراكز تدريب دائمة لرياضيي النخبة، بالتعاون مع الجامعات، لتكون بيئة تدريب مستمرة للألعاب الجماعية والفردية».