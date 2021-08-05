عمومية اتحاد الجامعات تعقد اجتماعها الـ12

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وأكد السديري في كلمته أن الوزارة تحرص على تحسين البنية التحتية للمنشآت الرياضية في الجامعات، خاصة ما يخدم رياضة الطالبات وتهيئة البيئة المناسبة لهن، لممارسة الرياضة النسائية، مشيرا إلى أن الاتحاد حقق تقدما كبيرا في هذا المجال، بتعاقده مع شركة تطوير المباني لتنفيذ هذه المشروعات.
من جهته أوضح المزيني أن الاجتماع رسم سياسة الاتحاد للموسم المقبل.
وقال «الاتحاد خلال الفترة الماضية قام بتطوير البيئة التقنية وتطوير بوابة الكترونية متكاملة للمساعدة في تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج، وكذا منصات الكترونية، فيما يعمل حاليا على إنشاء مراكز تدريب دائمة لرياضيي النخبة، بالتعاون مع الجامعات، لتكون بيئة تدريب مستمرة للألعاب الجماعية والفردية».
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