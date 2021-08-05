شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: الأهلي لم يطلب قطع إعارة أحمد ياسر ريان بسبب العرض التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انفراد ”الخليج 365” بموافقة إدارة النادي الأهلي على إعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار لسيراميكا لنادي التاي إزمير التركي لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار، وذلك بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء فترة إعارة اللاعب بشكل رسمي، تواصلنا مع مسئولي سيراميكا لكشف حقيقة قطع إعارة اللاعب لإنهاء الصفقة لاسيما مع بدء فترة الإعداد للموسم الجديد بالنسبة لأندية الدوري التركي الممتاز، ورغبة مسئولي ألتاي فى تواجد اللاعب مع بداية فترة التحضير للموسم الجديد، وهو ما يتعارض مع موعد انتهاء الدوري المصري.

قال معتز البطاوي المدير الرياضى لفريق سيراميكا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن إدارة النادى الأهلى لم تتواصل معهم بشأن قطع إعارة اللاعب من أجل الرحيل للإعارة في الدورى التركى خلال الأيام القادمة.

أكد المدير الرياضى لسيراميكا أن أحمد ياسر ريان لم يبلغهم بإعارته إلى الدوري التركى حتى هذه اللحظة ورحيله عن الفريق، مؤكدا أن اللاعب لديه عقد معهم موضحا أن الفريق يركز في الفترة الحالية على مواجهة الأهلى المقرر لها بعد غدٍ السبت ضمن مؤجلات الجولة 23 من الدورى.

ونجح مسئولو النادي الأهلي في مضاعفة بند بيع أحمد ريان مهاجم الفريق لألتاي أزمير التركي، بحيث تصبح 2.5 مليون دولار بدلاً من مليون و 200 الف دولار، وهو الرقم الذي كان يرغب النادي التركي في وضعه في العقد.

وعاد نادي التاي للدوري الممتاز التركي بعد غياب 18 عاماً، ويقدم أحمد ياسر ريان عروضا جيدة للغاية مع نادي سيراميكا وسجل هذا الموسم 15 هدفاً في بطولة الدوري، يحتل بها وصافة هدافي الدوري، خلف محمد شريف مهاجم الأهلي صاحب الـ16 هدفاً.