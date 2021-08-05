شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى حامد يقود الجبهة اليمنى لغزل المحلة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة على مشاركة يحيى حامد لاعب الفريق في الجبهة اليمنى بالتشكيل الاساسى للفريق الذى سيخوض مباراة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وعاد يحيى حامد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غياب شهر ونصف عقب إصابته بكسر في القفص الصدري خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت بإستاد غزل المحلة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويسعى خالد عيد لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا خلال المرحلة الحالية بسبب أهمية المباريات المتبقية من بطولة الدورى الممتاز و حصد مركز متقدم في جدول الترتيب .

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة، المؤجلة من الأسبوع 28 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء السبت 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية بدلا من القاهرة.