برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي رسمياً

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي، فشل المفاوضات مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لتنتهي رحلة الأخير مع الفريق.



وأصدر النادي بيانا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، قال فيه: "لن يظل ليونيل ميسي مرتبطًا ببرشلونة. يأسف الطرفان بشدة لأنه في النهاية لا يمكن تحقيق رغبات كل من اللاعب والنادي".

وأضاف البيان: "يود النادي أن يشكر ميسي على الفترة التي قضاها مع الفريق، ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

كانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن مفاوضات إدارة النادي الكتالوني مع ميسي، شهدت تغييرات جذرية خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت: "تجديد عقد ميسي شاق للغاية. الأمر الآن شبه مستحيل، بعد أن بدت الأمور محسومة قبل أيام قليلة".

وأضاف المصدر: "الآن وصلت المفاوضات إلى نقطة اللاعودة، نقطة يبدو من المستحيل حلها. ميسي ابتعد أكثر من أي وقت مضى عن تجديد عقده مع برشلونة".

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد من ممثلي اللاعب عقدوا اجتماعا مع بعض من مسؤولي برشلونة، كان أشبه بـ "مباراة كرة قدم حقيقة، لكن الكرة لم تدخل إلى المرمى"، في إشارة لوصول الطرفين إلى حل مرضي.

وانتهى عقد ليو مع البارسا في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، وكانت كافة التقارير تؤكد أن تجديد ارتباطه بالنادي الكتالوني بات مسألة وقت.