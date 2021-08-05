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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشناوي يخضع لعملية جراحية في الركبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021
خضع حارس مرمى نادي بيراميدز المصري أحمد الشناوي لجراحة في الرباط الصليبي في ألمانيا تحت إشراف فريق من أفضل الأطباء المتخصصين في هذا المجال.
وسيبقى الشناوي في ألمانيا لعدة أيام بناء على نتيجة العملية التي خضع لها.
وسيتم تحديد موعد البدء في عمليات العلاج الطبيعي والتأهيل من أجل إعادته للملاعب مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.
وتعرض الشناوي للإصابة في الرباط الصليبي للركبة خلال لقاء إنبي بالدوري المصري الممتاز، في تموز الماضي.
ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.