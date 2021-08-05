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الشناوي يخضع لعملية جراحية في الركبة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشناوي يخضع لعملية جراحية في الركبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

خضع حارس مرمى نادي ​بيراميدز​ المصري أحمد الشناوي لجراحة في الرباط الصليبي في ألمانيا تحت إشراف فريق من أفضل الأطباء المتخصصين في هذا المجال.

وسيبقى الشناوي في ألمانيا لعدة أيام بناء على نتيجة العملية التي خضع لها.

وسيتم تحديد موعد البدء في عمليات العلاج الطبيعي والتأهيل من أجل إعادته للملاعب مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.

وتعرض الشناوي للإصابة في الرباط الصليبي للركبة خلال لقاء إنبي ب​​ الممتاز، في تموز الماضي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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