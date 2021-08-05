صراع انكليزي على نجم ليون عوار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

كشف بيتر بوسز مدرب فريق اولمبيك ​ليون​ الفرنسي عن اقتراب نجم وسط الفريق، حسام ​عوار​ من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فان عوار يرغب في الانتقال الى صفوف ​ارسنال​ في الميركاتو الحالي، حيث ارتبط بالانتقال الى المدفعجية في العامين الماضيين. .

واضافت الصحيفة، ان ارسنال يواجه منافسة قوية من جانب ​ليفربول​ الذي يتطلع لتدعيم وسط الفريق بلاعب شاب يتمتع بخبرة جيدة.

يذكر ان ارسنال ارتبط بالتعاقد مع جيمس ماديسون نجم وسط ليستر سيتي، الا ان الصفقة صعبة في ظل مطالبة الثعالب بالحصول على 60 مليون استرليني للتخلي عنه.