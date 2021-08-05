مارسش يشيد بقدرات سابيتزر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

اكد المدرب الجديد ل​لايبزيغ​ الألماني ​جيسي مارسش​ ان ​مارسيل سابيتزر​ سيبقى قائدا للفريق، رغم دخوله عامه الأخير في عقده مع النادي، وكذلك رغم التقارير التي ربطته بالانضمام لبايرن ميونيخ.



وفي حديث له، قال مارسش: "سابيتزر لاعبنا، وكان قائدا للفريق في الموسم الماضي وقام بعمل رائع، لقد كان قائدا جيدا ويظل كذلك".

وتألق سابيتزر تحت قيادة جوليان ناغليسمان، مدرب لايبزيغ السابق، الذي يتولى الآن تدريب بايرن، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن النادي البافاري ربما يتعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث مارسش مع الفريق ومسؤولي النادي حول قرار شارة القيادة، وقال: "أريد التركيز على اللاعبين الموجودين هنا".