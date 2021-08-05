تقنية الفيديو في تصفيات كأس العالم الاوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

اعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيجري استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في باقي مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر والتي ستقام الجولة الرابعة منها اعتبارا من شهر ايلول المقبل.



وبعد الاتفاق مع الاتحاد الدولي للعبة اتخذ اليويفا هذا القرار الذي سيؤثر على المباريات الباقية من من مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي ستستضيفه قطر في الفترة ما بين 21 تشرين الثاني و18 كانون الاول 2022.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن الخطط الأولى لاستخدام الفار في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال تأجلت بسبب العواقب اللوجيستية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.