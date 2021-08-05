كومان يشيد بـ ناغلسمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

اشاد الدولي الفرنسي كينغسلي ​كومان​ نجم وسط ​بايرن ميونيخ​ الالماني، بمدرب الفريق جوليان ​ناغلسمان​، وذلك قبل بداية الموسم الجديد.



وقال كومان لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:" نتطلع كثيرًا للعب من جديد أمام جماهيرنا، انه امر هام للغاية، وسنحاول الفوز بكل شيء هذا الموسم".

وأضاف:" ناغلسمان لديه الكثير من الأفكار، ويتحدث بسرعة كبيرة".

وتابع:" علينا الاسراع في الاندماج مع هذه الافكار الجديدة، ولكن عندما ننجح في وضع كل شيء في نصابه، أعتقد أننا سنبلي حسناً".

يذكر أن بايرن ميونيخ خسر أمام نابولي بثلاثية نظيفة، وأمام بوروسيا مونشنغلادبخ 2-0، وأمام كولن 3-2، وتعادل مع أياكس (2-2) استعداداً للموسم الجديد.