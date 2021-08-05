انقلاب جذري في مفاوضات تجديد عقد ميسي تبعده عن برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

أشارت صحيفة "ماركا" الاسبانية إلى أن هناك انقلاب جذري في مباحثات تجديد عقد قائد ​برشلونة​ ​ليونيل ميسي​ موضحة أن المفاوضات التي بدت محسومة قبل أيام وصلت إلى نقطة اللاعودة.



وأوضحت الصحيفة: "ميسي الآن أبعد من التجديد لبرشلونة أكثر من أي وقت مضى، ورئيس النادي خوان لابورتا يعرف ويفترض هذا الموقف".

وأضافت: "عدة مصادر من النادي تعرف بالفعل وتستكشف كيفية إيصال نتيجة هذه المحادثات، اليوم كانت هناك محادثات بين النادي وممثلي اللاعب، ميسي لم يكن أبعد من التجديد مع برشلونة كما هو الحال اليوم".

وختمت الصحيفة: "بمجرد اتخاذ هذا القرار رسمياً، ستتغير خطط برشلونة بشكل جذري، مع الإلحاح على نجوم الفريق بخفض رواتبهم، والتخطيط للصيف والموسم التالي أصبح شبه معدوم تقريبا علماً أن أداء الرئيس التنفيذي لبرشلونة فيران ريفرتر، كان حاسماً في العملية كلها، رغم أنه الآن سيحاول شرح الأسباب لجماهير برشلونة وأعضاءه".