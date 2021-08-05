الفيس: نريد الفوز بالميدالية الذهبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

أوضح قائد المنتخب الأولمبي البرازيلي لكرة القدم ​داني ألفيس​ أن المباراة النهائية لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد طوكيو 2020" ضد ​إسبانيا​ ستكون خاصة.



وخلال تصريحات له، قال ألفيس: "القدرة على مواجهة فريق أعرفه جيدًا واللعب ضده يمنحك ميزة معينة، أعرف طريقة اللعب واللاعبين وهوية إسبانيا للعب مثل هذه المباراة".

وأضاف: "إنه لمن دواعي سروري بلوغ النهائي مع إسبانيا، أنتم تعرفون ما لدي من حب لهذا البلد، على كل ما أعطاني إياه، جزء مني إسباني، سيكون يومًا خاصًا، عليك الاستمتاع باللحظة لانك لا تصل الى نهائي دورة الالعاب الاولمبية كل يوم".

واختتم: "سنحاول فرض سيطرتنا على المباراة، نأمل أن يكون يوم عرض رائع، نحن جميعًا نستحق أن نكون في هذا اليوم، لكن علينا أن نحاول أن نستحق أكثر مما يستحقون، لا أحد يستحق المزيد في هذا النهائي، لقد فعلنا الأشياء بشكل جيد للغاية ولا يزال أمامنا تلك الخطوة الصغيرة ووضعنا كل ما لدينا في محاولة لتحقيق حلمنا بالفوز بالميدالية الذهبية".