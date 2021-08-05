بحضور جماهيري.. «كاف» يستقر على موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير مغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، استقر على إقامة مباراة الأهلي والرجاء المغربي، في كأس السوبر الإفريقي يوم 24 سبتمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، فيما حسم الرجاء المغربي لقب الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2020-2021 بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1.

وحصد الأهلي بطولة السوبر الأفريقى للمرة السابعة فى تاريخه بعدما فاز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مايو الماضى باستاد جاسم بن حمد بنادى السد فى العاصمة القطرية الدوحة.

وقال موقع " le360" سبورت المغربي، أن لقاء السوبر بين الأهلى والرجاء المغربي بحضور الجماهير.