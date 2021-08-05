محمود البنا حكما لنهائى البطولة العربية بين اتحاد جدة والرجاء المغربى

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين الدولي المصري محمود البنا حكما لمباراة نهائى البطولة العربية بين إتحاد جدة السعودي والرجاء المغربي يوم 21 أغسطس بالمغرب.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وأمين عمر حكم رابع، بينما يتولى جهاد جريشه حكم فيديو، بينما يتولى مهمة مساعد حكم الفيديو حكم عربي لم يتحدد بعد.

من ناحية أخرى، أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، أن كل الحكام جاهزون لإدارة أصعب مراحل بطولة الدوري الممتاز في الفترة المقبلة، وإعطاء كل الأندية حقوقها.

وقال وجيه أحمد: "الحكام جاهزون لأصعب مراحل بطولة الدورى وإن شاء الله كل نادى ياخد حقه، ولن يكون هناك أي تأثير للحكام على نتائج المباريات".

وأضاف رئيس لجنة الحكام: "إذا الحكم أطلق الصافرة قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى ألغت ما بعده ولا دخل لتقنية الفار ويجب احتساب قرار الحكم قبل دخول الكرة المرمى".

وتابع وجيه أحمد: "تقنية الفيديو لا تتدخل سوى في 4 حالات فقط هي احتساب الأهداف أو ركلات الجزاء أو حالات الطرد وأخير حالات تعريف الهوية لتحديد المتسبب في الخطأ إذا أخطأ الحكم وأشهر الإنذار أو الكارت الأحمر للاعب آخر".

واختتم وجيه أحمد: "محمود عاشور قدم أداء مميزا في الثلاث مباريات التي خاضها، وبعد تأهل منتخب مصر لدور الثمانية فتم استبعاده لأن اللجنة الأولمبية تستبعد كل الحكام التي تأهلت لدور الثمانية".