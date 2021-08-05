شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر تهديفا للأهلي فى موسم واحد على مر التاريخ.. محمد شريف يقترب من الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتعد محمد شريف مهاجم الأهلي بصدارة الدوري المصري بعد تسجيل هدف في مرمى وادي دجلة بمباراة فريقه بالأمس ضد وادي دجلة ووصوله للهدف رقم 17 في مسابقة الدوري هذا الموسم، ليحكم قبضته على قمة هدافي المسابقة للموسم الحالي، ويقترب من تحطيم الرقم القياسى للأكثر تسجيلا فى الأهلى خلال موسم واحد والمسجل بأسم محمود الخطيب برصيد 23 هدفا موسم 1974-75.

ويتواجد شريف في المركز السادس لقائمة الأكثر تهديفا للأهلي في موسم واحد وسط أساطير القلعة الحمراء، وأكثر من سجلوا أهداف في موسم واحد بالدوري

ويتصدر محمد شريف جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدف بفارق هدفين عن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على وادي دحلة بهدفين مقابل هدف.

ويقدم محمد شريف قوية مع الأهلي نجح خلالها في تسجيل 24 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات وبات المهاجم الأول في صفوف الفريق الأحمر متفوقا على باقي المهاجمين وهم صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

وجائت قائمة الأكثر تهديفا للأهلي بمسابقة الدوري:

محمود الخطيب (23) – 1974-75

طه إسماعيل (20) – 1962-63

أحمد بلال (19) – 2002-2003

محمد أبو تريكة (18) – 2005-2006

وليد أزارو (18) – 2017-2018

محمد شريف (17) – 2020-2021

أمادو فلافيو (17) – 2006-2007

عماد متعب (15) – 2004-2005

حسام حسن (15) – 1998-1999