شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع لاعبى الزمالك ومسحة للكشف عن كورونا قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائى اليوم الخميس، حيث طالب اللاعبين بضرورة التركيز فى الفترة الحالية وعدم الاستهتار بفريق غزل المحلة، وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها فى التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة، والتى ستكون بدايتها بمواجهة المحلة، فى المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وخصص الجهاز الفنى بنادى الزمالك فقرة تدريبات بدنية فى بداية مران اليوم الخميس الذى أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، وتولى البرتغالى فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق الإشراف على التدريبات البدنية قبل أن يبدأ اللاعبون خوض التدريبات الفنية.

فيما ركز الجهاز الفنى على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم، وأدى خلاله لاعبى الفريق بعض الجمل الفنية والخططية لتنفيذها فى مباريات الدورى، واختتم المدير الفنى التدريب بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

هذا فى الوقت الذى خضع فيه اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى والجهازين الطبى والإدارى لمسحة طبية اليوم الخميس للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لاستئناف مباريات الدورى الممتاز، حيث حرص الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة على خضوع الفريق لمسحة طبية للاطمئنان على الجميع قبل مباراة غزل المحلة المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما خاض الأبيض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وهما نفس عدد مواجهات الأحمر حتى الآن فى المسابقة المحلية، فيما سجل الأهلى 56 هدفًا واستقبل 22 هدفًا بينما سجل الزمالك 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.