شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات كأس مصر بعد التوقف الدولى فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مسئولو اتحاد الكرة، استكمال بطولة كأس مصر بعد انتهاء التوقف الدولي المقرر له الفترة من 30 أغسطس الجاري حتى 7 سبتمبر المقبل.

وأكد مصدر بالجبلاية علي صعوبة إقامة مباريات الكأس خلال أغسطس الجارى نظرا لضغط مباريات الدوري لجميع الفرق وعدم وجود وقت كاف لإقامة مباريات كأس مصر.

كما قرر مسئولو اتحاد الكرة تأجيل لقاء الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر بعدما كان محددا له 9 أغسطس المقبل قبل تعديل الجدول، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن بطولة كأس مصر سيتم استكمالها بعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز، والأرجح أن يحدث ذلك بعد التوقف الدولي المقبل والذي ينتهي 7 سبتمبر.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد الجديدة للجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز وتنتهي المسابقة يوم 27 أغسطس الجارى.

وأعلن اتحاد الكرة جدول الدوري بعدما ودع المنتخب الاولمبي الدورة الأولمبية في طوكيو بالخسارة أمام البرازيل 1-0 في الدور ربع النهائي.