شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع أحمد الشناوي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز لجراحة اليوم في ألمانيا تحت إشراف فريق من أفضل الأطباء المتخصصين في إصابات الرباط الصليبي بعدما أصيب مؤخرا مع الفريق.

وخضع الحارس لجراحة الرباط الصليبي بالركبة بعدما أنهت إدارة بيراميدز إجراءات سفره مؤخرا ليجري الجراحة بنجاح، حيث سيبقى هناك لعدة أيام بناء على نتيجة العملية التي خضع لها.

وعقب عودة الحارس من ألمانيا سيتم تحديد موعد البدء في عمليات العلاج الطبيعي والتأهيل على أمل الإسراع في عودته للملاعب مرة أخرى خلال أقصر فترة ممكنة.

ومن جانب أخر اقتنص فريق الإسماعيلى نقطة ثمينة من بيراميدز، بعدما تعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والذى أقيم على ستاد الدفاع الجوى، ليواصل بيراميدز تعادلاته فى المسابقة المحلية بعدما تعادل فى مباراته الماضية أمام البنك الأهلى بهدف لمثله .