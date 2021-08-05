شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جولة جديدة لكأس أفريقيا من فرع الأهلى بالشيخ زايد إلى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى فيديو خلال جولة جديدة لكأس بطولة دورى أبطال أفريقيا من فرع النادي بالشيخ زايد إلى فرع مدينة نصر والتى حققها الفريق الاحمر للمرة الثانية على التوالى .
ووثقت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، رحلة انتقال بطولة كأس دوري أبطال افريقيا، التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، السبت الماضي، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، مجموعة صور من رحلة انتقال الكأس، والتي ظهر فيها المواطنين في الشوارع وهم يلتقطون الصور التذكارية اثناء سير البطولة أعلى سيارة مكشوفة في شوارع القاهرة.
وبعد عدة أيام أستقر خلالها كأس أفريقيا في مقر الجزيرة تم نقل «الكأس» اليوم إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون فى الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية ، وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التي أسعدت كل الأهلاوية.
وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.
وأصبح النادي الأهلي أول نادي في إفريقيا يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا في نستخين متتاليتين ثلاث مرات، وذلك في أعوام: "2005-2006" و"2012-2013" و"2020-2021".