شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جولة جديدة لكأس أفريقيا من فرع الأهلى بالشيخ زايد إلى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى فيديو خلال جولة جديدة لكأس بطولة دورى أبطال أفريقيا من فرع النادي بالشيخ زايد إلى فرع مدينة نصر والتى حققها الفريق الاحمر للمرة الثانية على التوالى .

ووثقت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، رحلة انتقال بطولة كأس دوري أبطال افريقيا، التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، السبت الماضي، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، مجموعة صور من رحلة انتقال الكأس، والتي ظهر فيها المواطنين في الشوارع وهم يلتقطون الصور التذكارية اثناء سير البطولة أعلى سيارة مكشوفة في شوارع القاهرة.

وبعد عدة أيام أستقر خلالها كأس أفريقيا في مقر الجزيرة تم نقل «الكأس» اليوم إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون فى الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية ، وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التي أسعدت كل الأهلاوية.

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وأصبح النادي الأهلي أول نادي في إفريقيا يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا في نستخين متتاليتين ثلاث مرات، وذلك في أعوام: "2005-2006" و"2012-2013" و"2020-2021".