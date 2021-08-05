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رسميا.. برشلونة يعلن عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقد ميسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي الإسباني عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقد ليونيل .

وأوضح برشلونة في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، أنه رغم التوصل لاتفاق مبدئي مع ميسي لتوقيع التعاقد اليوم، إلا أن التعاقد لم يتم بسبب العقبات الاقتصادية التي تفرضها رابطة الليجا الإسبانية.

وأشار البيان إلى أنه نظرا للوضع الحالي، فلن يستمر ميسي مع برشلونة.

وأكمل: "يأسف الطرفان بشدة في ظل رغبة النادي واللاعب في استكمال المسيرة، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك".

واختتم بيان برشلونة بتوجيه الشكر لميسي، لمساهمته في قيادة النادي خلال السنوات الأخيرة ورفع اسم النادي، متمنيا له التوفيق في حياته الشخصية والمهنية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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