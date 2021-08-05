الشناوي يخضع لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

خضع أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز لجراحة اليوم الخميس في ألمانيا تحت إشراف فريق من الأطباء المتخصصين في إصابات الرباط الصليبي بعدما أصيب مؤخرًا.

وخضع الحارس لجراحة الرباط الصليبي بالركبة بعدما أنهت إدارة بيراميدز إجراءات سفره إلى ألمانيا؛ حيث سيبقى هناك لعدة أيام بناء على نتيجة العملية التي خضع لها.

وعقب عودة الحارس من ألمانيا سيتم تحديد موعد البدء في عمليات العلاج الطبيعي والتأهيل على أمل الإسراع في عودته للملاعب مرة أخرى خلال أقصر فترة ممكنة.