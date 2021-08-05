"الخليج 365" يكشف التفاصيل المالية لانتقال مهاجم الأهلي لألتاي التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن هناك خطوة واحدة تفصل أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المعار لسيراميكا كليوباترا عن الرحيل إلى ألتاي التركي، بسبب عدم نهاية فترة إعارته في نادي سيراميكا كليوباترا بعد.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس أنهم توصلوا لاتفاق فعلي مع النادي التركي للتخلي عن اللاعب، ولكن تبقى الحصول على موافقة الفريق المعار له حاليًا، وهو سيراميكا كليوباترا للسفر إلى تركيا منتصف الشهر الجاري.

وأضاف: "الأمر شبه منتهٍ.. يتبقى فقط موقف سيراميكا، وهناك مفاوضات دائرة؛ لإنهاء الموقف والتوصل إلى إتفاق ليسافر ريان إلى تركيا".

وأوضح: "اتفقنا مع ألتاي التركي على إعارة أحمد ياسر ريان لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار بنية البيع النهائي".

وتابع: "حال رغبة الفريق التركي في ضم اللاعب بشكل نهائي بعد الموسم الأول سوف نحصل على 2 مليون دولار كاملة".

وأوضح المصدر أن هناك نصف مليون دولار أخرى تحق لنا تم وضعها في التعاقد مرهونه بمجموعة من الامتيازات هي المشاركة في 20 مباراة وتسجيل 15 هدفًا في الموسم.

وأضاف أن الأهلي يحق له أيضًا الحصول علي 15% من إعادة بيع أحمد ياسر ريان في أي وقت.