شاهد فيديو اهداف مباراة ليفربول وبولونيا في تحضيرات الموسم الكروي الجديد 2021-2022 ضمن مباريات اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، والتي أقيمت في مدينة إيفيان بمعسكر الفريق الانجليزي بفرنسا.

حسم ليفربول النصف الأول من لقائه الودي أمام بولونيا بفوز سهل بنتيجة 2-صفر، والذي شهد مشاركة النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الذي ساهم في فوز الريدز بتسجيل الهدف الثاني.

وتقدم ليفربول في نتيجة المباراة عند الدقيقة السابعة عن طريق البرتغالي “دييجو جوتا” من مجهود فردي رائع بعد ان راوغ دفاعات الفريق الايطالي وسدد بباطن القدم في الشباك.

وعند الدقيقة 13 أضاف ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول بعد ان راوغ حارس المرمي وبلمسة جميلة وضع الكرة داخل الشباك.

ومن المقرر ان يلعب الفريقان مباراة آخري من 30 دقيقة وتنطلق بداية اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وخاض ليفربول مباراتين وديتين يوم 20 يوليو الماضي ولعب الشوط الأول أمام نادي فاكر إنسبروك النمساوي، والشوط الثاني أمام شتوتجارت الألماني.

ثم خاض الريدز مباراة ودية ثالثة أمام ماينز الألماني يوم 23 يوليو على ملعب داس جولدبيرج بمدينة سالزبورج في النمسا، وانتهى اللقاء بفوز ليفربول بهدف دون مقابل سجله مدافع ماينز “لوكا كيليان” بالخطأ في مرماه.

ويعود ليفربول إلى المواجهات الرسمية يوم 14 أغسطس الجاري، بمواجهة نوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، على ملعب كارو رود بمدينة نورويتش.

كان ليفربول قد فشل في التتويج بأي ألقاب في الموسم الماضي حيث خسر الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي، وودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، مع توديع مبكر لكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيسعى رفاق محمد صلاح لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي كما يستهدف الريدز الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد أن توج به 6 مرات آخرها في موسم 2018-19.

شاهد فيديو اهداف مباراة ليفربول وبولونيا في تحضيرات الموسم الجديد