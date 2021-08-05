موعد مباراة مصر أمام إسبانيا على برونزية اليد في الأولمبياد.. والقناة المفتوحة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب المصري لكرة اليد، نظيره الإسباني، في العاشرة صباح السبت المقبل، في لقاء المركزين الثالث والرابع لتحديد الحاصل على الميدالية البرونزية في منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتلقى منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا هزيمة بشرف أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان، لينافس على الميدالية البرونزية للمرة الأولى بالتاريخ.

بينما تأهل منتخب الدنمارك لمواجهة فرنسا فى النهائى بعد غدا السبت ايضا للمنافسة على الميدالية الذهبية بعدما أقصى المنتخب الإسبانى بنتيجة 27 / 23 .

وحقق الفراعنة فوزاً مثيراً على المنتخب الألماني في ربع النهائي بنتيجة 31- 26.

وصعد المنتخب الوطني إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في تاريخه، ويأمل المدرب الإسباني روبيرتو جارسيا بارندو في قيادة أبناء النيل لتحقيق إنجاز أولمبي تاريخي في سجل الألعاب الجماعية المصرية حيث يسعى إلى التفوق على فرنسا وبلوغ المباراة النهائية.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى ربع النهائي محتلا المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط خلف الدنمارك.

وحقق منتخب اليد الفوز في 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 في أول المشوار، قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 في ثاني المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29، ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين في ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

القناة الناقلة

سيتم نقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2" المفتوحة، حيث تم فتح القناة خلال شهر الأوليمبياد على تردد 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.