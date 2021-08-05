بعد كيشو.. ضياء جودة ينافس على البرونزية بالأولمبياد.. تعرف على موعد مشاركته

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تأهل ضياء جودة للمنافسة على ميدالية برونزية لمنافسات وزن 125 كجم في المصارعة الحرة، عبر الترضية بعد تأهل الجورجي جينو بيترياشفيلي إلى النهائي.

وكان ضياء جودة قد خسر من المصنف الأول في لعبة المصارعة الحرة في وزن 125 كيلو جرام، جينو بيرتياشفيلي، لعدم تكافؤ الفرص بنتيجة 11-0 بمرحلة دور الـ16 من المنافسات.

تأهل بطل جورجيا إلى النهائي جعل ضياء أمامه الفرصة في اللعب على الميدالية البرونزية.

ومن المقرر أن يواجه ضياء اللاعب الصيني زيوي دينج في فجر الجمعة، وفي حال فوزه سيواجه الإيراني أمير حسين.

وكان محمد إبراهيم "كيشو" قد حصد ميدالية برونزية لمصر في المصارعة الرومانية أمس الأربعاء، كأول ميدالية مصرية وعربية في اللعبة بأولمبياد طوكيو 2020.