شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة مهاجم المصرى أولى صفقات إنبي المجانية فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدى من الانضمام بشكل كبير إلى إنبي في أولى الصفقات الصيفية للفريق البترولى خصوصا بعدما أبدى حلمى طولان المدير الفني رغبته الشديدة في الحصول على خدمات اللاعب، وعلم ”الخليج 365” أن النادي البترولى يضع الرتوش النهائية لضم جمعة في صفقة انتقال حر بعد إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بانتقال اللاعب قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد.

وينتظر مسئولو إنبي الإعلان عن الصفقة رسمي بعد نهاية الموسم لحين انتهاء مباريات الدورى وهو الموعد الرسمي لانتهاء عقد أحمد جمعة مع المصري.

من ناحية أخرى، يستعد إنبي لمواجهة سموحة يوم الاثنين المقبل حيث تعادل في مباراته الأخيرة مع بيراميدز 1 – 1 في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوى في 4 يوليو الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث افتتح التسجيل لإنبي محمد شريف حتحوت فى الدقيقة 31، قبل أن يتعادل لبيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 38.

ويحتل إنبى المركز السابع برصيد 38 نقطة من 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.