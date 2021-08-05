شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. فريد سميكة يتوج بميداليتان فى دورة أولمبية واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريد سميكة لاعب الغطس أن يتوج بميداليتان أولمبيتان خلال دورة واحدة، حيث شاركت مصر فى الدورات الأولمبية للمرة الرابعة عام 1928 وكان ذلك فى اولمبياد امستردام ، ولم تكن البعثة المصرية قد حققت أى ميدالية فى النسخ السابقة التى شاركت فيها .

ونجح 4 لاعبين فى التتويج بأول الميداليات الأولمبية لمصر وذلك بعد 16 عاما من المشاركة الأولمبية وحققها كل من السيد نصير ذهبية رفع الاثقال فى الوزن الخفيف الثقيل وذهبية المصارعة إبراهيم مصطفى بالاضافة الى فضية فريد سميكة في منافسات المنصة، وبرونزية الغطس أيضا عن طريق نفس اللاعب.

بعد انتهاء هذه الدورة الأولمبية لم تحقق مصر اى ميدالية فى الأولمبياد خاصة وانها غابت عن المشاركة بدورة 1932، لتعود من جديد وتشارك فى اولمبياد 1936 وتحرز 5 ميداليات متنوعة.