شكرا لقرائتكم خبر عن على زين يغيب عن منتخب مصر أمام أسبانيا لتحديد ثالث أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد عن مباراة تحديد المركز الثالث في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أمام منتخب إسبانيا والمقرر لها يوم السبت القادم بعد تعرض اللاعب لشرخ في اليد اليمنى تعرض له خلال المشاركة في مباراة فرنسا بالدور قبل النهائي والتى خسرتها مصر 27/23.

وخضع علي زين للكشف الطبي فور عودة المنتخب إلى مقر الإقامة في القرية الأولمبية بطوكيو وتأكد غيابه عن المباراة حيث تمسك اللاعب باستكمال لقاء فرنسا رغم الألام التي تعرض لها بعد التعرض للإصابة من أجل مساعدة المنتخب في المباراة حيث تحامل على نفسه في الشوط الثاني.

وقرر الجهاز الفني منح على زين راحه من مباراة إسبانيا يوم السبت القادم في تحديد المركز الثالث.