شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع أجايي على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر على هامش مران الفريق اليوم الخميس في بداية التحضير لمواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 من عمر المسابقة، حيث استأنف الأهلي تدريباته بدون راحة.

وحفز عبد الحفيظ أجايي من أجل استعادة مستواه وطالبه بضرورة التركيز مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة والتشبث بالمنافسة على استعادة مكانه في تشكيل الأهلي الأساسي من خلال الاجتهاد في التدريبات وتقديم كل ما لديه من أجل العودة إلى المستوى الذي كان عليه بعد عودته من الإصابة في نهاية الموسم الماضي، خاصة تألقه في مباريات كأس العالم للأندية ودور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحث مدير الكرة بالأهلي أجايي على ضرورة التركيز في عمله بالتدريبات وعدم الانشغال بما يثار عن مصيره مع الأهلي والتأكيد على أنه من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأحمر ويحتاج الجهاز الفني لجهود كل اللاعبين في هذه المرحلة الحرجة من عمر الدوري.

ولم يقدم أجايي المستوى المطلوب منه خلال مشاركته في مباراتي الأهلي ضد البنك الأهلي والإنتاج الحربي، بعد المشاركة أساسيا في هاتين المباراتين، وعاد إلى دكة الاحتياطي لحساب حسين الشحات الذي تألق في الفترة الأخيرة.