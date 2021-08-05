شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتأثر دفاع الأهلي بغياب بدر بانون للإصابة بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المغربي بدر بانون مدافع الأهلي للإصابة بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها اللاعب مؤخرا إيجابية وتم عزل اللاعب وفقا لبروتوكول وزارة الصحة بشأن التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، من أجل تلقي العلاج اللازم حتى تتحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

ويغيب بانون عن الأهلي بعض الوقت بسبب الإصابة بفيروس كورونا حيث أن مدة غيابه تبقى مجهولة في ظل أن الإصابة بالفيروس اللعين لا يتحدد موقفها بشكل مؤكد، الأمر الذي يجبره على الغياب عن بعض مباريات الأهلي المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل يؤثر غياب بانون على دفاع الأهلي في الفترة القادمة، والمؤكد أن المدافع المغربي يضيف قوة وتوازن في الخط الخلفي للفريق الأحمر لاسيما بسبب ثباته الانفعالي وقدرته على تحضير الهجمة من الخلف مرورا بتميزه في التغطية الدفاعية والتعامل في الكرات العرضية والثابتة.

في حين أن دفاع الأهلي يوجد به العديد من الأسماء القادرة على تعويض غياب بانون وعدم التأثر بالسلب في المدة التي يغيبها المدافع المغربي، مثل ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة، حيث يستعيد الفريق الأحمر جهود أشرف بدءا من مباراة سيراميكا القادمة بعد انتهاء إيقافه وغيابه عن مواجهة فريقه الأخيرة ضد وادي دجلة.

وفي وجود الثلاثي ياسر وأيمن وربيعة وينضم إليهم كلا من محمود متولي وسعد سمير وأحمد رمضان بيكهام فإن دفاع الفريق الأحمر لن يتأثر بغياب بدر بانون بسبب الإصابة بفيروس كورونا، حيث يملك بيتسو موسيماني العديد من البدائل القادرة على تقديم الإضافة لخط الفريق الأحمر.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي تعافي بانون من الإصابة بكورونا قبل الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية ومن ثم العودة للمشاركة في المباريات، وهو ما يتوقف على استجابته للتعافي السريع من الآثار الجانبية المصاحبة لضحايا الفيروس اللعين من نزلة البرد والسعال.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وهي النباراة الصعبة التي يأمل الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بها لضمان السيطرة على صدارة الدوري.