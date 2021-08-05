شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم شكرى نجيب مع الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى بالدوري ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي وهدافه التألق ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يلتقى الإسماعيلى مع الأهلي يوم الأربعاء المقبل، على أن يواجه الزمالك يوم السبت 14 أغسطس الجاري.

ورصد الموقع الرسمي للإسماعيلى أرقام شكري نجيب مع الدراويش والتي جاءت كالتالي…

– تواجد ضمن القائمة خلال 110 مباراة

- لعب 97 مباراة

– سجل 16 هدفًا يعادل عدد أهداف خالد بيبو مهاجم الدراويش فى آخر التسعينات

- صنع 10 أهداف

- 5757 دقيقة إجمالي مشاركاته

- قائدا للفريق "حمل شارة القيادة" في 24 مباراة بواقع "17 أساسيًا و7 بديلاً".

فى سياق أخر، يخوض الفريق الأول للإسماعيلى مباراة ودية اليوم الخميس أمام فريق العدالة السعودى ، وذلك ضمن برنامج اعداد الفريق للقاء الأهلى المرتقب المحدد له الأربعاء المقبل ، فى الجولة الــ29 بمسابقة الدورى الممتاز.

وتعادل الإسماعيلى مساء أمس مع بيراميدز بهدفين لكل فريق لحساب مؤجلات الجولة الــ25 بمسابقة الدورى المحلى.

ويفضل جهاز الدراويش انتهاج سياسة الوديات بشكل مستمر لتجهيز جميع اللاعبين ،تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم.