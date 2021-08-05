شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يطلب مروان حمدي ومبلغ مالي من الزمالك مقابل هلال وعبد العاطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل إدارة نادي وادي دجلة للموافقة علي انتقال الثنائي محمد عبد العاطي ومحمد هلال لاعبا الفريق لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تقدم الأبيض بعرض رسمي للتعاقد مع الثنائي.

وكشف محمد عبد المنصف مدير الكرة بوادي دجلة عن وجود مفاوضات رسمية من جانب إدارة الزمالك للتعاقد مع الثنائى، إلا أن إدارة دجلة أجلت الموضوع لحين معرفة مصير استمرار الفريق فى الدوري للموسم المقبل من عدمه.

وعلم "الخليج 365 " ان إدارة دجلة تنوي الموافقة علي انضمام الثنائي للزمالك في حالة بقاء الفريق في الدوري للموسم المقبل، وبدأ مسئولو دجلة في تحديد طلباتهم لعرضها علي الزمالك والتي تتمثل فى الاستعانة بخدمات مروان حمدي مهاجم الزمالك والذي تألق مع وادي دجلة الموسم الماضي، بالإضافة لمبلغ مالي يتم تحديده وفقا للمفاوضات بين الطرفين.

من ناحية أخرى أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بالمستوي الفني الذي يقدمه أيمن حفني لاعب وسط الزمالك في التدريبات والمباريات الودية التي خاضها اللاعب مع الزمالك خلال فترة معسكر برج العرب المقام حاليا استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني بالزمالك عن وجود اتجاه لدي كارتيرون في ضم ايمن حفني لقائمة المباراة لتكون المرة الاولي التي ينضم لها حفني في قائمة رسمية لمباراة منذ انضمامه للزمالك في صفقة انتقال حر في يناير الماضي.

في نفس السياق يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين حازم امام والتونسي حمزة المثلوثي لاختيار احدهما في التشكيل الأساسي للفريق امام غزل المحلة في المباراة المقرر اقامتها بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

واصبح حازم امام جاهزا من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها منذ فترة، كما انه يقدم مستوي مميز في التدريبات والمباريات الودية التي خاضها الفريق في معسكر برج العرب، في المقابل فان حمزة المثلوثي يقدم مردود جيد الوديات والتدريبات بخلاف مشاركته الدائمة المباريات الرسمية الأخيرة قبل فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها الزمالك.