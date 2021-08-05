شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيع للاتحاد السكندري سبب استبعاد مدافع الإسماعيلى من مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى سبب استبعاد محمد هاشم مدافع الفريق من مواجهة بيراميدز الأخيرة بالدوري والتي انتهت بالتعادل الايجابى 2/2 ، حيث قرر إيهاب جلال استبعاد اللاعب بعد علمه بتوقيعه للاتحاد السكندري في ظل انتهاء تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى، وتألق محمد هاشم فى صفوف القلعة الصفراء هذا الموسم وبات من أهم اللاعبين فى التشكيلة الأساسية للإسماعيلى، لاسيما منذ تولى إيهاب جلال مسئولية تدريب الدراويش والذى أوصى بضرورة تمديد تعاقد اللاعب الذى رحب بالاستمرار مع الاسماعيلى في البداية قبل أن يفضل عرض زعيم الثغر بعد تأخر اللجنة الفنية في حسم ملف تمديد تعاقده.

في سياق مختلف، قال شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى أن الفريق فقد نقطتين بعد التعادل أمام بيراميدز فى إطار مؤجلات الجولة الــ25 ببطولة الدورى الممتازمضيفاً :”ارتبكنا فى بداية المباراة ثم تحسنا مع الوقت رغم النقص العددى واتمنى من الحكام الهدوء”.

وتابع :”نعانى من كثرة التوقفات والتى تسببت فى إرهاق اللاعبين ، لاسيما أنه يعقبها ضغط كبير من المباريات”.

واختتم حديثه :”نتطلع لحصد أفضل مركز ممكن رغم التحديات الكبيرة التى تواجهنا ،لدينا فريق كبير يضم لاعبين على مستوى عال ينقصهم فقط بعض التوفيق”.

في شأن أخر، يرى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي إنه وفقا لسير المباراة فإن النتيجة جيدة إلى حد كبير، موضحا أن الفريق كان متفوقا رغم النقص العددى ، وأضاف :”تعاملنا بشكلٍ جيد مع طرد حسين السيد في اللقاء التعادل في هذا التوقيت المتأخر وحصد نقطة يعتبر أمرًا مهما في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق طوال اللقاء”.

وأكمل حديثه قائلا :”أعرف فكر تاكيس جونياس جيدا وأكن كل احترام وتقدير لفريق بيراميدز خاصة وأنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى واحترمه كثيرا”.

وأتم :”لدينا مباريات صعبة لكننا نقاتل من أجل تقديم أفضل النتائج واسعاد جماهيرنا الكبيرة”.

تأكد غياب حسين السيد ظهير أيسر الإسماعيلى عن مباراتى الفريق أمام الأهلي والزمالك المقبلتين عقب حصوله على طرد مباشر خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب الدفاع الجوى.

وأشهر جهاد جريشة حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه السيد بعد الرجوع للفار حيث أشهر البطاقة في البداية إلى مروان الصحراوي مدافع الإسماعيلي لكنه عقب العودة للفار استبدل الطرد ومنحه إلى حسين السيد بدلا من زميله.

وأكمل الإسماعيلى اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 64 في اللقاء المؤجل من الجولة 25 للدوري الممتاز والذى أقيم على استاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يلتقى الإسماعيلى مع الأهلي يوم الأربعاء المقبل، على أن يواجه الزمالك يوم السبت 14 أغسطس الجاري.