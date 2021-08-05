شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يدفع بوجوه شابة أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الجهاز الفني للمقاصة بقيادة محمد عبد الجليل الدفع بعدد من الوجوه الشابة في مباراة الفريق الفيومي ضد سيراميكا يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، بعد ظهور اللاعبين الصاعدين بشكل مميز مع المقاصة في الفترة الماضية.

من جانبه أكد إسلام عادل مدرب المقاصة أن هناك أكثر من لاعب شاب سيتواجدون في قائمة مباراة سيراميكا المقبلة، مثل زياد أشرف "صانع ألعاب" وبسام هويدي "جناح أيمن" وأحمد رأفت "لاعب وسط" ومحمد كمال "لاعب وسط".

وشدد مدرب المقاصة علي أن سياسة الجهاز الفني تعتمد على منح الفرصة لعدد من اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين ليكون لهم دور مع الفريق الفيومي في المباريات المتبقية من عمر الموسم الحالي، لاسيما بعد ضمان البقاء في الدوري الممتاز، على أن يتم الاستعانة بهم في الموسم المقبل بشكل كبير.

أضاف أن الجهاز الفني يرغب في الاعتماد على أبنائه من قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة مثلما يفعل أكثر من نادي بالدوري مثل إنبي وسموحة، وهي السياسة التي اتفقت الإدارة مع محمد عبد الجليل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.