شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،عرض قطري مغري لعلى معلول.. والتونسي يمنح الأهلي الأفضلية، منتخب اليد يخسر أمام فرنسا فى نصف نهائى الأولمبياد وينافس على البرونزية .

الأهلى يواجه الزمالك فى سوبر اليد الأفريقى بعد اعتذار النجم الساحلى

أعلن الإتحاد الأفريقى لكرة اليد، إختيار النادى الأهلى لخوض مواجهة السوبر الأفريقى أمام الزمالك بعد اعتذار النجم الساحلى عن اللقاء المقرر أن يقام بالقاهرة يوم 18 أغسطس الجارى بدلا من 23 فى المغرب .

منتخب اليد يخسر أمام فرنسا فى نصف نهائى الأولمبياد وينافس على البرونزية

خسر منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان و التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى ، لينافس على الميدالية البرونزية.

عرض قطري مغري لعلى معلول.. والتونسي يمنح الأهلي الأفضلية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تلقي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر عرضا من أحد أندية الدوري القطري للانتقال إلى صفوفه بدءا من الموسم بعد المقبل عقب نهاية تعاقده مع الأهلي، على طريقة مواطنه فرجاني ساسي الذي انضم إلى الدحيل القطري بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

بيراميدز يُبقى على السعيد وفتحي ورمضان واكرامي ويفاوض ناصر ماهر

استقرت إدارة بيراميدز على بقاء القوام الأساسي للفريق وعدم التفريط في أياً من الرباعي عبد الله السعيد وأحمد فتحي ورمضان صبحي وشريف اكرامي، وذلك للمنافسة على بطولة الدوري العام والمنافسة على البطولة الافريقية حال المشاركة فيها بالموسم الجديد، مؤكدين لكل الوسطاء أنه لن يتم تسويق أياً من اللاعبين السابق ذكرهم مهما كانت المغريات نظراً للحاجة لخدماتهم.

الظهير الأيمن صداع في رأس كارتيرون قبل مباراة الزمالك والمحلة

يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين حازم إمام والتونسي حمزة المثلوثي لاختيار احدهما في التشكيل الأساسي للفريق امام غزل المحلة في المباراة المقرر اقامتها بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

الأهلي يفاوض سيراميكا لإنهاء إعارة أحمد ريان قبل نهاية الموسم

يتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في سيراميكا بشأن قطع إعارة أحمد ياسر ريان لاعب الفريق الأحمر والمعار للنادي الصاعد مطلع الموسم الحالي للدوري الممتاز، من أجل إنهاء إجراءات انتقال اللاعب إلى نادى ألتاي إزمير التركي، الذي قدم عرضا إلى القلعة الحمراء للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم القادم.