الامارات | كان موقوفاً عن اللعب عامين.. المصاطافة يتوج الأردن بميدالية أولمبية

شكرا لقرائتكم خبر عن كان موقوفاً عن اللعب عامين.. المصاطافة يتوج الأردن بميدالية أولمبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى الأردني عبدالرحمن المصاطفة بالبرونزية، مانحاً بلاده ثاني ميدالياتها في الألعاب الأولمبية في طوكيو، بعد خسارته اليوم الخميس، في نصف نهائي وزن -67 كلغم في منافسات الكاراتيه.

وتأهل المصاطفة إلى نصف النهائي متصدراً لمجموعته بالعلامة الكاملة محققاً ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.

والمصاطفة، وهو من مواليد العام 1996، طالب في كلية الطب وبدأ ممارسة اللعبة في العام 2002، وحصل على الحزام الأسود في العام 2005 في نادي الصقر.

انضم المصاطفة إلى المنتخب الأردني للكاراتيه للمرة الأولى في العام 2011.

وكان اللاعب قاب مباراة واحدة من ضمان ميدالية فضية على الأقل للأردن، لكنه خسر في نصف النهائي 2-صفر أمام التركي إيراي سامدان.

وكان المصاطفة أوقف عن اللعب والمشاركات الخارجية في عامي 2016 و2017 لخلافات شخصية مع الاتحاد الأردني للكاراتيه.

وشارك الأردن في هذه اللعبة أولمبياً للمرة الأولى في أولمبياد الشباب عام 2018 في الأرجنتين عن طريق اللاعب عبدالله حماد الذي كان على وشك إحراز ميدالية.

وسبق للأردن أن أحرزت فضية في التايكواندو عبر لاعبها صالح الشرباتي، وبالتالي رفعت مجمل ميدالياتها الأولمبية إلى ثلاث بعدما حصد باكورتها أحمد أبو غوش في التايكواندو أيضاً عام 2016 في ريو عن وزن -68 كلغ.

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