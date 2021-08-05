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دولة الإمارات تقترب من تقديم 17 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 52,837 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الخميس، 16,988,539 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 171.77 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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