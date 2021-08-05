«#أحمد الأحمر» يتصدر «تويتر».. ورواد السوشيال ميديا يشيدون بأدائه المشرف رغم هزيمة المنتخب وصعود فرنسا للنهائي

الشارقة - اميمة ياسر - تصدر هاشتاج«# أحمد الأحمر » و«#كرة اليد» موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بعد الهزيمة أمام منتخب فرنسا 23 مقابل 27 لتصعد فرنسا للنهائي وتلعب مصر على الميدالية البرونزية.

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج باسم اللاعب، مشيدين بالأداء الرجولي، وإحرازه 4 أهداف في ظل تألق حارس منتخب فرنسا.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من الجماهير المصرية والعربية، برسائل دعم واجلال لأدائه المشرف أمام اقوى المنتخبات.

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية أول أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة أمس الأربعاء .

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.