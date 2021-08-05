«سقوط الفراعنة أمام الديوك».. فرنسا تهزم مصر ( 27 - 23) بنصف النهائي وتتأهل للمباراة النهائية

الشارقة - اميمة ياسر - خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الفرنسي ضمن منافسات نصف نهائي منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020، بنتيجة 27-23، ليفقد الفراعنة فرصة التأهل للمباراة النهائية بالأولمبياد، ويكتفي بالمنافسة على الميدالية البرونزية، أمام الخاسر من مواجهة الدنمارك وإسبانيا.

حقق المنتخب الفرنسي لكرة اليد فوزًا صعبًا على نظيره منتخب مصر بنتيجة ( 27 - 23) ليتأهل إلي المباراة النهائية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

تألق لاعبو المنتخب المصري وعلى رأسهم يحي الدرع وعمر الوكيل، وكان ندا قويا للمنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم على مدار شوطي اللقاء.

ولعب المنتخب المصري لكرة اليد 5 مباريات في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020؛ فاز في 4 لقاءات، وخسر في مواجهة واحدة وجاء في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بدور المجموعات.

وحقق «الفراعنة» فوزًا ساحقًا على المنتخب الألماني بنتيجة 31- 26 في مباراة الدور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو.

أحداث الشوط الأول.. تألق الحراس



وقدم الفراعنة أداء مميزا مع بداية المباراة، حيث تقدم الجناح محمد سند بالهدف الأول، وتعادل المنتخب الفرنسي، ثم أضاف محمد ممدوح هاشم الهدف الثاني.

وواصل المنتخب المصري تألقه ليوسع الفارق بثلاثة أهداف متتالية، عن طريق أحمد هشام دودو ويحيى الدرع ومحمد ممدوح هاشم، بينما تصدى كريم هنداوي لتسديدة من ديكا ميم، لتصبح النتيجة 5-1.

وقلص المنتخب الفرنسي الفارق، بفضل الرميات الجزائية عن طريق هوجو ديسكات، واختراقات الجناح لوك أبالو من الجانب الأيمن للديوك الفرنسية.

واستطاعت فرنسا العودة في النتيجة عن طريق خبرات نيكولا كاراباتيتش، وتألق الحارس فنسنت جيرار في التصدي لهجمات منتخب مصر، وتعادل نديم ريميلي بنتيجة 7-7 لصالح فرنسا، فيما أهدر الفراعنة رميتي جزاء عن طريق أحمد الأحمر ومحمد سند.

وتألق أحمد الأحمر في الدقائق الأخيرة من الشوط، وسجل عدة أهداف لصالح منتخب مصر، وتصدت العارضة لآخر تسديدات فرنسا، وعاد الحارس جيرار ليتصدى لتسديدة أخيرة من علي زين لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 13-13.

شهد الشوط الثاني تسجيل نيكولاه تورنا هدف التقدم لمنتخب فرنسا من على الدائرة، لكن أحمد هشام دودو منح مصر التعادل.

وواصل الحارس فينسينت جيرار التألق ويتصدى لاختراق يحيى خالد، وترتد الكرة إلى نيكولاه تورنا ليسجل هدف التقدم لفرنسا.

وحاول أحمد الأحمر التسديد لكن جيرار تصدى مجدداً، وترتد الكرة وتحتسب رمية جزائية لفرنسا وطرد دقيقتين لأحمد هشام دودو، وسط اعتراض كبير من لاعبي الفراعنة على قرارات الحكم، ويسجل هوجو ديسكات، وتصبح النتيجة 16-14 للديوك.

منتخب فرنسا استغل النقص العددي لمنتخب مصر، ووسع الفارق، مستغلاً قرارات تحكيمية غريبة من حكام لقاء الإسبان، الذين منحوا مصر إيقاف دقيقتين أكثر من مرة، وتغاضوا عن العديد من الأخطاء لصالح الفراعنة.

وتسابق لاعبو الفراعنة على إهدار الهجمات وأضاعوا العديد من الفرص، لتحسم فرنسا اللقاء بنتيجة 27-23، بعد تألق الحارس جيرار في الدقائق الأخيرة.