جارسيا مدرب يد الفراعنة وجها لوجه أمام منتخب بلاده للمنافسة على برونزية طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب اليد وجها لوجه أمام منتخب بلاده الإسبانى بعد غد السبت فى العاشرة صباحا للمنافسة على برونزية أولمبياد طوكيو 2020 المقامة فى اليابان و تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى .

تلقى منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا هزيمة بشرف أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان، لينافس على الميدالية البرونزية.

فيما تأهل منتخب الدنمارك لمواجهة فرنسا فى النهائى بعد غد السبت ايضا للمنافسة على الميدالية الذهبية بعدما أقصى المنتخب الإسبانى بنتيجة 27 / 23 .

تأهل منتخب الفراعنة إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية أول أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة أمس الأربعاء.

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.