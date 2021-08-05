شكرا لقرائتكم خبر عن هل مدد موسيماني عقده ؟ مصدر فى الأهلي يُجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في كتابه أسمه بأحرف من نور في تاريخ القلعة الحمراء، بعد قيادته لفريقه للفوز ببطولتين أفريقيا متتاليتين، كما قاده للفوز بكأس مصر والسوبر الأفريقي وحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، كما يسير الفريق الأحمر بخطى ثابته في بطولة الدوري العام هذا الموسم كما صعد الفريق للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ويمتد عقد بيتسو موسيماني مع الأهلي لنهاية الموسم المقبل، بعد أن وقع المدرب الجنوب أفريقي لمدة موسمين مع الفريق الأحمر مر منهم موسم، ولكن تداولت أنباء عن مد موسيماني لعقده مع الأهلي لموسم اضافي أخر، مصدر في الأهلي أكد أن الإدارة الحمراء لم تفاوض موسيماني لتمديد عقده من الاساس، مشدداً أن تلك الخطوة سابقة لأوانها خاصة وأنه تأكد أن يستمر موسيماني على رأس الجهاز الفني للأهلي في الموسم الجديد بغض النظر عن باقي نتائج الموسم سواء في بطولة الدوري العام أو كأس مصر.

ونجح مسئولو النادي الأهلي في إنهاء إجراءات ضم الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح فريق سيمبا التنزانى، بعد سفر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي لتنزانيا خلال الساعات الماضية ليحصل على توقيع اللاعب، ويحصل على الاستغناء من ناديه في صفقة كلفت الخزينة الحمراء مبلغ مليون دولار أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، رغم اشتراط إدارة سيبما الحصول على مليوني دولار في بداية المفاوضات لإتمام الصفقة.