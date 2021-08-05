شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة قمصان مع محمد شريف "هداف الدوري" بمران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سامي قمصان مدرب النادي الأهلي على عقد جلسة مع محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر على هامش مران الفريق اليوم الخميس في بداية التحضير لمباراته ضد سيراميكا يوم السبت المقبل بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 من عمر الدوري المصري.

وجاءت جلسة قمصان مع شريف من أجل معالجة بعض الأمور الفنية الخاصة باللاعب من حيث التمركز داخل الملعب والهروب من الرقابة اللصيقة وضرورة استغلال كل الفرص التي تتاح له وعدم الوقوع في مصيدة التسلل خلال المباريات

ويتصدر محمد شريف جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدف بفارق هدفين عن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على وادي دحلة بهدفين مقابل هدف.

ويقدم محمد شريف أداء قوي مع الأهلي نجح من خلاله في تسجيل 24 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات وبات المهاجم الأول في صفوف الفريق الأحمر متفوقا على باقي المهاجمين وهم صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.