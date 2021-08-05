شكرا لقرائتكم خبر عن أحدثهم أفشة ومحمد شريف..حكاية غرام مشاهير الكرة بـ "عربية الفول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "عربية الفول".. أًصبحت هى الخيار الأروع دائماً بالنسبة لنجوم الكرة المصرية لتناول وجبة الإفطار، حيث انتشرت صوراً عديدة تجمع عدد من أبرز نجوم الساحرة المستديرة أثناء تناولهم الفول على العربية فى الأحياء الشعبية.

أفشة وشريف على عربة الفول قبل تمرين الاهلى

نشر محمد شريف مهاجم فريق الأهلى عبر الاستورى بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "أنستجرام" فيديو لزميله في الفريق محمد مجدى "أفشة" أثناء تناوله الإفطار على "عربة فول"، وردد شريف: "فينك يا عبد الرحمن .. فينك يا عبد الرحمن تشوف بياكل بتنجان".





كهربا أبرز العاشقين لعربة الفول

ويعد محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الاهلى أبرز العاشقين لوجبة الفول فى الصباح حيث التقط أكثر من سيلفى يظهر فيه متناولا الفول على العربات وسط عدد من أصدقاؤه سواء نجوم الاهلى و الزمالك أو منتخب مصر.

حيث نشر "كهربا"، صورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى، تجمعه بالثنائى مصطفى فتحى زميله بالفريق، ورامى ربيعة لاعب الأهلى. وتوضح الصورة تناول الثلاثى وجبة إفطار عبارة عن "فول وطعمية وبصل ومخلل"، وعلّق كهربا على الصورة قائلا: "أنا والفول قصة حب لا تنتهى".

وأثناء وجوده فى انبى اصطحب "كهربا"، زميله بالفريق عمرو الحلواني، لتناول وجبة الإفطار على "عربية فول"بإحدى المناطق القريبة منطقة الرحاب، بعد خوض أحد تدريبات الفريق البترولى.



كهربا ورامى ربيعة ومصطفى فتحى



كهربا

باسم مرسى تخصص عربة فول

بينما نشر باسم مرسى، مهاجم المقاصة الحالى و نادى لاريسا اليونانى وقتها، صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أثناء تناوله وجبة الإفطار على عربية فول، وظهر بصحبة باسم مرسى فى الصورة إبراهيم الصغير، الحلاق الخاص باللاعب، والذى كان يتناول معه الإفطار.



باسم مرسى

ابراهيم سعيد يصطحب فريق جولدى للإفطار على عربة فول

وإبان قيادته الفنية لفريق جولدى حرص إبراهيم سعيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على اصطحاب لاعبي الفريق لتناول الإفطار علي عربة فول، قبل البدء في التدريب الصباحي.

الحضرى وسعد الصغير وخالد قمر وعربة الفول

كما ظهر عصام الحضرى حارس مرمى الفراعنة المعتزل حديثاً يتناول الافطار على عربة الفول بصحبة الفنان سعد الصغير وكذلك ظهر خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى يتناول الافطار بصحبة أصدقاؤه فى أحد الاحياء الشعبية على عربة الفول .



خالد قمر